ПАО «Ростелеком» отменило плату за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В рамках повышения доступности универсальных услуг связи министерство цифрового развития Калужской области информируем, что с 01.06.2019 ПАО «Ростелеком» отменило плату за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи. Таким образом, с таксофонов можно будет бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в Российской Федерации.
Таксофоны универсальной услуги связи выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.
Услуги связи, предоставляемые с использованием таксофонов универсального обслуживания:
1) Бесплатные звонки на номера экстренных служб:
112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;
01 (101) – МЧС (служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях)
02 (102) – служба полиции;
03 (103) – служба скорой медицинской помощи;
04 (104) – аварийная служба газовой сети.
2) Бесплатные звонки на стационарный телефон (номера фиксированной телефонной сети):
для местных вызовов (номер телефона);
для внутризоновых вызовов (8 – код зоны нумерации – номер телефона);
для междугородних вызовов (8 – код оператора – код зоны нумерации – номер телефона).
3) Платные звонки на стационарный телефон для международных вызовов.
4) Платные звонки на мобильный телефон.
ИСТОЧНИК KP.RU