2019-06-04T14:32:22+03:00
Общество

ПАО «Ростелеком» отменило плату за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи

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В рамках повышения доступности универсальных услуг связи министерство цифрового развития Калужской области информируем, что с 01.06.2019 ПАО «Ростелеком» отменило плату за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи. Таким образом, с таксофонов можно будет бесплатно позвонить на любые номера фиксированной телефонной сети в Российской Федерации.

Таксофоны универсальной услуги связи выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.

Услуги связи, предоставляемые с использованием таксофонов универсального обслуживания:

1) Бесплатные звонки на номера экстренных служб:

112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;

01 (101) – МЧС (служба пожарной охраны, служба реагирования в чрезвычайных ситуациях)

02 (102) – служба полиции;

03 (103) – служба скорой медицинской помощи;

04 (104) – аварийная служба газовой сети.

2) Бесплатные звонки на стационарный телефон (номера фиксированной телефонной сети):

для местных вызовов (номер телефона);

для внутризоновых вызовов (8 – код зоны нумерации – номер телефона);

для междугородних вызовов (8 – код оператора – код зоны нумерации – номер телефона).

3) Платные звонки на стационарный телефон для международных вызовов.

4) Платные звонки на мобильный телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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