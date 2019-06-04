2019-06-04T14:16:57+03:00
Общество

В администрации Владимирской области - два молодых руководителя, 32 и 35 лет

Губернатор назначил начальников комитета по социальной политике и департамента транспорта
Вероника ПАНИНА
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С 3 июня по соглашению сторон уволился Александр Романенко, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства. Напомним, он был уволен «по статье», однако восстановился в должности по суду и вот теперь все же уходит.

С 4 июня вместо него руководителем департамента назначен Алексей Косилов. Он родился в 1984 году во Владимире, в 2008 году закончил Московский энергетический институт. Работал инженером в московских организациях. В 2013 году вернулся во Владимир, работал на руководящих должностях в дорожно-строительных предприятиях. До назначения руководителем департамента транспорта и дорожного хозяйства был там заместителем директора.

Также с 3 июня исполняющий обязанности председателя комитета по социальной политике Всеволод Осокин потерял приставку «и.о.» и стал штатным руководителем этого комитета. Распоряжение об этом подписал губернатор Владимир Сипягин.

Всеволод Осокин родился в 1987 году в Москве. В 2010 году закончил Московскую финансово-промышленную академию по специальности «менеджмент организации». Работал старшим мастером в Центральном музее Великой Отечественной войны, а также в бизнес-структурах и органах власти. В 2017 – 2019 годах занимал руководящие посты в Управе Алтуфьевского района города Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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