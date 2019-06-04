Воспитанники детского дома в Муроме обыграли полицейских в футбол

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-04T14:16:17+03:00

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В начале летних каникул сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» провели товарищеский матч по мини-футболу с воспитанниками Муромского детского дома. При заполненных фанатами трибунах, матч 5х5 прошел на уличном поле в Муроме.

Обе команды на протяжении всего матча давили на ворота соперника. Болельщики были в восторге от изобилия красивых комбинаций, ударов по воротам и накала в игре. Команда из детского дома показывала качественный футбол, из-за чего полицейские не имели возможности поддаваться. Но даже играя в полную силу, стражи порядка уступили победу. Итоговый счет на табло — 2:3.

После игры полицейские поздравили ребят с победой, вручили им Кубок победителя, грамоты, а также сладкие подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU