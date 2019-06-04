Руководитель владимирского сельхозпредприятия скрыл от налогов 4,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-04T13:21:17+03:00

За это его оштрафовали на 120 тысяч рублей

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Следственный комитет РФ по Владимирской области завел уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Владагропром". Его подозревают в "сокрытии доходов, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов".

По версии следствия, у предприятия к началу года скопился долг перед бюджетом в 15 миллионов рублей. Зная об этом, директор предприятия распорядился производить расчеты с контрагентами, минуя счета общества, и подписывая акты взаимозачетов. В результате он сокрыл более 4,5 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки в бюджет.

Как указывают в следкоме, ранее директор ООО "Владагропром" уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В ходе текущего следствия он признал вину и возместил в государственную казну около 5 миллионов рублей. В итоге по ходатайству следователя СК России 21 мая уголовное преследование в отношении него было прекращено. Мужчину лишь оштрафовали на 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU