2019-06-04T11:59:34+03:00
Общество

Во Владимирской области появились центры для консультирования родителей приемных детей

В них окажут психологическую и социальную помощь
Алексей СУХОВ
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С июня во Владимирской области начинают работу бесплатные консультационные центры для родителей, а также для граждан, желающих взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Специалисты центра (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог и юрист) готовы оказать родителям юридическую, социальную, психологическую помощь, ответить на любые вопросы, связанные с опекунством, особенностями развития и воспитания приёмного ребёнка. По вопросу записи на консультацию следует обращаться по телефону: 8-930-830-07-33 с понедельника по пятницу в рабочее время.

Проект реализуется департаментом образования областной администрации и ГБУ "Центр психолого-педагогической и социальной помощи" в рамках национального проекта "Образование".

ИСТОЧНИК KP.RU

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