2019-06-04T11:50:26+03:00
Общество

Рассмотрение иска Александра Орлова к ТРК "Губерния 33" снова перенесено

Следующее заседание суда состоится в понедельник
Сергей МОРКОВКИН
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4 июня Октябрьский районный суд города Владимира продолжил рассмотрение иска бывшего генерального директора телерадиокомпании "Губерния 33" Александра Орлова с своему бывшему работодателю. Исковые требования истца были уточнены, сторона ответчика (представленная ООО "Губерния 33" и департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области) затребовали присутствия в качестве свидетеля руководителя комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Владимирской области Григория Белова.

Заседание суда было перенесено на понедельник. Отметим, что представители соучередителя "Губернии 33" газеты "Владимирские ведомости" на заседание суда не пришли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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