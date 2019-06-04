Рассмотрение иска Александра Орлова к ТРК "Губерния 33" снова перенесено
4 июня Октябрьский районный суд города Владимира продолжил рассмотрение иска бывшего генерального директора телерадиокомпании "Губерния 33" Александра Орлова с своему бывшему работодателю. Исковые требования истца были уточнены, сторона ответчика (представленная ООО "Губерния 33" и департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области) затребовали присутствия в качестве свидетеля руководителя комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Владимирской области Григория Белова.
Заседание суда было перенесено на понедельник. Отметим, что представители соучередителя "Губернии 33" газеты "Владимирские ведомости" на заседание суда не пришли.
ИСТОЧНИК KP.RU