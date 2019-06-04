В Муроме мужчина вскрывал автоматы с игрушками, чтобы забрать деньги
Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей
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В Муроме завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Нижегородской области. Его обвиняют в краже.
По данным УМВД по Владимирской области, в феврале этого года обвиняемый украл деньги из автоматов с игрушками, которые стояли в муромских магазинах. Его задержали полицейские после поступивших сообщений о краже денег.
Мужчина повреждал установки с игрушками и забирал в специальном отделе деньги. Сумма ущерба составила 6 000 рублей.
Уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU