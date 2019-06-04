Владимирский театр кукол готовит спектакль про Илью Муромца

СЕГОДНЯ 11:18 2019-06-04T11:18:48+03:00

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Пьесу «Богатырь Илья из Мурома» специально для владимирского театра написал драматург Рагим Мусаев, а эскизы к будущей постановке о знаменитом богатыре Владимирского края приготовил художник-постановщик спектакля из Ижевска. Постановкой спектакля, рассказывающем историю богатыря и знакомящим с его подвигами, займется главный режиссер театра Мария Протасова. Увидеть постановку можно будет в следующем театральном сезоне, который стартует в сентябре. Предыдущую премьеру во Владимирском театре кукол показали в конце февраля, поставив сказку «Репка», в которой рассказали малышам, что в Суздале растут самые вкусные огурцы, а для хорошего урожая обязательно нужен дождик.

ИСТОЧНИК KP.RU