2019-06-04T11:18:48+03:00
Звезды

Владимирский театр кукол готовит спектакль про Илью Муромца

Премьера состоится в новом сезоне
Ирина Мальцева
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Пьесу «Богатырь Илья из Мурома» специально для владимирского театра написал драматург Рагим Мусаев, а эскизы к будущей постановке о знаменитом богатыре Владимирского края приготовил художник-постановщик спектакля из Ижевска. Постановкой спектакля, рассказывающем историю богатыря и знакомящим с его подвигами, займется главный режиссер театра Мария Протасова. Увидеть постановку можно будет в следующем театральном сезоне, который стартует в сентябре. Предыдущую премьеру во Владимирском театре кукол показали в конце февраля, поставив сказку «Репка», в которой рассказали малышам, что в Суздале растут самые вкусные огурцы, а для хорошего урожая обязательно нужен дождик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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