В Муроме утонул 14-летний подросток, тело до сих пор не нашли

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-04T10:48:34+03:00

Он и двое друзей купались в запрещенном месте без присмотра взрослых

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В Муроме на реке Оке утонул 14-летнйи подросток, сообщает Следком РФ по Владимирской области, который проводит сейчас по данной истории доследственную проверку.

По данным следствия, 3 июня около 15 часов трое подростков решили искупаться в реке в районе железнодорожного мостового переезда. Место это безлюдное, жилые дома далеко. Дети решили доплыть до середины реки к бакену, установленному для ограждения фарватеров. Добравшись до плавучего знака, мальчики поплыли к берегу. Один из подростков не справился с течением, его отнесло в сторону моста, ребенок потерял силы и пропал из вида. В этом месте очень глубоко, был сильный ветер, из-за чего течение было еще сильнее.

Ребенка до сих пор не нашли. На месте работают водолазы МЧС. Поиски ребенка осложнены состоянием реки, видимость от поверхности составляет не более 20 см, дно имеет сложный рельеф. Для поисков ребенка используется беспилотник, администрация округа приступила к обследованию берегов Оки.

Следком сейчас выясняет, почему трое школьников находились в опасном месте без сопровождения взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU