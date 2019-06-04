Муромский таксист ответит за ложный донос

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-04T10:20:04+03:00

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По версии следствия, в январе этого года житель Мурома, неофициально подрабатывающий в такси, доставил пассажира по указанному адресу. Там их встретил друг клиента, который заказывал машину и хотел оплатить поездку, стоившую 66 рублей. Но у водителя не нашлось сдачи с тысячной купюры, мужчины поругались, в итоге таксисту отдали пятьдесят рублей и ушли. Обидевшись из-за недоплаченных шестнадцати рублей, таксист позвонил в дежурную часть и сообщил, что у него украли тысячу, а потом и написал заявление в отделе полиции. Однако его версия не подтвердилась и уголовное дело возбудили в отношении самого таксиста, рассматривать его будет Муромский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU