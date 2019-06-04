Во Владимире сгорел склад: огонь охватил 1000 "квадратов"

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-04T10:09:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В 16.13 3 июня в МЧС сообщили о пожаре в производственном здании на ул. 16 лет Октября во Владимире. На место выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Огонь за считанные минуты распространился на кровлю, общая площадь пожара составила 1100 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 7 единиц техники и 24 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU