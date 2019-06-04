2019-06-04T10:09:20+03:00
Происшествия

Во Владимире сгорел склад: огонь охватил 1000 "квадратов"

Пожар тушили 24 человека
Валерия Рудометова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В 16.13 3 июня в МЧС сообщили о пожаре в производственном здании на ул. 16 лет Октября во Владимире. На место выехали пожарные подразделения Владимирского гарнизона. Огонь за считанные минуты распространился на кровлю, общая площадь пожара составила 1100 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара привлекалось 7 единиц техники и 24 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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