Ковровчанин, ограбивший прохожего, обжаловал приговор

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-04T10:04:51+03:00

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В ноябре прошлого года горожанин, будучи пьяным, решил ограбить первого встречного и попросил прохожего проводить его до гостиницы, расположенной около нежилого дома на улице Октябрьской. В безлюдном месте, где даже посредине дня практически никто не ходит, ковровчанин избил помощника, похитил из правого нагрудного кармана куртки мобильник с установленной в нем картой памяти, и убежал. Ущерб, причиненный потерпевшему, оценили в 1700 рублей. За совершение грабежа с применением насилия Ковровский городской суд назначил ему два с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, которую рассмотрит судебная коллегия по уголовным делам Владимирского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU