2019-06-04T10:03:44+03:00
Происшествия

В Юрьев-Польском ссора двух соседок закончилась поножовщиной

Одна из женщин обвинила другую в том, что та сознательно устроила протечку в квартире ее подруги
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сейчас эта история рассматривается в Юрьев-Польском районном суде. 44-летнюю уроженку Новосибирской области обвиняют сразу по двум статьям: убийство, совершённое с особой жестокостью и покушение на убийство.

Согласно версии обвинения, 19 августа 2018 года женщина сидела у соседки на кухне. Обе выпивали. Дальше, как обычно начался конфликт, закончившийся поножовщиной. Сначала женщина обвинила соседку в намеренной протечке в квартире её подруги. После словесной перепалки она схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов соседке. Женщина смогла вырваться и позвать на помощь. Услышав крики, из зала пришёл сожитель пострадавшей. Мужчина попытался скрутить гостью, но сам получил ножом несколько ударов. Один в сердце. Мужчина умер.

У обвиняемой уже есть судимость. В 2002 году женщина была осуждена на 10 лет. За время отбывания срока в колонии неоднократно нарушала режим. В данный момент женщина содержится в СИЗО. Суд продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирской области появились центры для консультирования родителей приемных детей
Рассмотрение иска Александра Орлова к ТРК "Губерния 33" снова перенесено
Во владимирском магазине нашли контрафактные кроссовки
В Муроме мужчина вскрывал автоматы с игрушками, чтобы забрать деньги
Владимирский театр кукол готовит спектакль про Илью Муромца
В Муроме утонул 14-летний подросток, тело до сих пор не нашли
Муромский таксист ответит за ложный донос
Владимирская область станет полным собственником «Владимиртеплогаза»
Во Владимире сгорел склад: огонь охватил 1000 "квадратов"
Владимирский бизнес выбрал мобильную связь от «Ростелекома»
Ковровчанин, ограбивший прохожего, обжаловал приговор
Во Владимирской области осудят мошенников, которые орудовали на заправках
Мэрия Владимира еще раз выставила на торги здание бывшей "Поликлиники-Автоприбор"
ФК "Муром" подписал новое спонсорское соглашение с китайским инвестором
Следком назвал предварительную причину взрыва газа в Муроме
Пострадавшего при взрыве газа в Муроме мужчину перевели в Нижегородский ожоговый центр
Владимирская область оказалась в середине рейтинга социально-экономического положения регионов
Александр Романенко уволился из администрации Владимирской области