В Юрьев-Польском ссора двух соседок закончилась поножовщиной

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-04T10:03:44+03:00

Одна из женщин обвинила другую в том, что та сознательно устроила протечку в квартире ее подруги

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Сейчас эта история рассматривается в Юрьев-Польском районном суде. 44-летнюю уроженку Новосибирской области обвиняют сразу по двум статьям: убийство, совершённое с особой жестокостью и покушение на убийство.

Согласно версии обвинения, 19 августа 2018 года женщина сидела у соседки на кухне. Обе выпивали. Дальше, как обычно начался конфликт, закончившийся поножовщиной. Сначала женщина обвинила соседку в намеренной протечке в квартире её подруги. После словесной перепалки она схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов соседке. Женщина смогла вырваться и позвать на помощь. Услышав крики, из зала пришёл сожитель пострадавшей. Мужчина попытался скрутить гостью, но сам получил ножом несколько ударов. Один в сердце. Мужчина умер.

У обвиняемой уже есть судимость. В 2002 году женщина была осуждена на 10 лет. За время отбывания срока в колонии неоднократно нарушала режим. В данный момент женщина содержится в СИЗО. Суд продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU