2019-06-03T17:14:37+03:00
Происшествия

Во Владимирской области осудят мошенников, которые орудовали на заправках

Ущерб превысил 2 миллиона рублей
Валерия Рудометова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней муромлянки и 48-летнего нижегородца. Сообщников обвиняют за мошенничество в особо крупном размере.

По данным УМВД, парочка с октября 2016 по апрель 2018 года использовала топливную карту одного предприятия. Женщина как раз работала там бухгалтером и передавала карту сообщнику. Мужчина предлагал на заправках водителям во Владимирской и Нижегородских областях купить бензин по низкой цене, конечно, с помощью чудо-карты. Водители после покупки бензина отдавали карту мошеннику, а также доплачивали ему. Общим объем топлива превысил 58 тонн, а материальный ущерб - 2 миллиона рублей. Правда, 1 600 000 пара вернула в ходе следствия.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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