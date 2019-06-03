Мэрия Владимира еще раз выставила на торги здание бывшей "Поликлиники-Автоприбор"
Оно пустует с апреля
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Администрации города Владимира второй раз выставила на торги по аренде здание бывшей "Поликлиники-Автоприбор". Предыдущая попытка найти арендатора не увенчалась успехом. Торги состоятся 18 июня.
Бывший арендатор ООО "Поликлиника-Автоприбор" покинула здание на улице Погодина напротив общежития на Добросельской в апреле. Договор аренды был расторгнут из-за накопившегося перед мэрией долга.
Мэрия готова сдать помещение под медицинское учреждение на 5 лет. За год придется заплатить 5,4 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU