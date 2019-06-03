ФК "Муром" подписал новое спонсорское соглашение с китайским инвестором

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-03T14:12:30+03:00

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АНО ФК "Муром" и ООО "РусТехнологии Муром" заключили новый спонсорский договор. Соглашение о финансировании рассчитано на три года. Деньги команда будет получить на участие в ПФЛ.

Перед подписанием соглашения генеральный директор «РусТехнологии Муром» Ма Дэмин посетил стадион им. Лосева во время тренировки детской команды, встретился с руководством и тренерским штабом клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU