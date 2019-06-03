Следком назвал предварительную причину взрыва газа в Муроме

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-03T13:39:35+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области сообщил приоритетную причину взрыва газа в квартире жилого дома на улице Кленовой. По данным ведомства, в квартире было установлено неисправное газовое оборудование. Кроме того, его неправильно эксплуатировали.

Отметим, что при взрыве газа пострадали три человека. Один из них - 25-летний мужчина с 70% ожогов поверхности тела - находится в Нижегородском ожоговом центре. Жизни и здоровью девочек-сестер из смежной квартиры ничего не угрожает.

Взрыв бытового газа произошел 2 июня в 9.35. Подъезд пятиэтажки, в котором случился взрыв, временно расселен.

.Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

ИСТОЧНИК KP.RU