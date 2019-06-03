Пострадавшего при взрыве газа в Муроме мужчину перевели в Нижегородский ожоговый центр

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-03T13:29:33+03:00

По данным Следкома по Владимирской области, у него 70% ожогов поверхности тела

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Следственный комитет по Владимирской области продолжает проверку на месте взрыва газа в квартире жилого дома в Муроме. По данным ведомства, пострадавший от аварии мужчина получил 70% ожогов поверхности тела. Из реанимации муромской больницы его перевели в Нижегородский ожоговый центр.

Напомним, взрыв бытового газа в квартире многоэтажки на улице Кленовой в Муроме произошел 2 июня в 9.35. Кроме 25-летнего мужчины также пострадали две девочки шести и трех лет. На одну из них упали игрушки а полки, другая сильно испугалась и получила психологическую травму.

ИСТОЧНИК KP.RU