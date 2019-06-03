Владимирская область оказалась в середине рейтинга социально-экономического положения регионов

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-03T13:15:58+03:00

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РИА Новости по данным Росстата, Минфина РФ и Федерального казначейства подвело итоги социально-экономического положения российских регионов в 2018 году. Владимирская область традиционно оказалась в середине списка. В 2018 году регион занял 41-ое место, поднявшись по сравнению с 2017 годом на один пункт. Интегральный рейтинг региона составил 41,185 баллов.

Соседями по рейтингу Владимирской области стали Республика Коми (рейтинг: 41,780) и Хабаровский край (рейтинг: 39,973).

Географические соседи Владимирской области оказались на разных местах рейтинга. Московская область с результатом 75,922 балла заняла четвертое место. Год назад она входила в первую тройку. Нижегородская область с результатом 58,715 баллов оказалась на 14-ом месте. Ярославская область поднялась на пять пунктов теперь занимает 37-ое место с показателем в 42,467 баллов. Остальные соседи - ниже Владимирской области.

Рязанская область с 39,963 баллами оказалась на 43-ей позиции, Ивановская область с показателем в 29,795 баллов заняла 62-ое место. В прошлом году Рязанская область была выше Владимирской, а Ивановская - поднялась на три пункта.

С методикой подсчета баллов можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU