Александр Романенко уволился из администрации Владимирской области

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-03T12:12:31+03:00

Он покинул пост директора департамента дорожного хозяйства по собственному желанию

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3 июня директор департамента дорожного хозяйства Алексадр Романенко принял решение уйти в отставку. Сегодня у него - последний день на рабочем месте. Новым главой департамента станет нынешний заместитель директора Алексей Косилов.

Отметим, ранее Александр Романенко был уволен с поста руководителя структурного подразделения администрации Владимирской области за два выговора, но был восстановлен в должности судебным решением.

ИСТОЧНИК KP.RU