2019-06-03T11:50:22+03:00
Общество

Три жителя Владимирской области в июне отметят 100-летие

Они получат поздравление от президента
Вероника ПАНИНА
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В июне 130 жителей Владимирской области отметят солидные юбилеи - 90, 95 и 100 лет. Из них 119 женщин и 20 мужчин.

Больше всего долгожителей живет во Владимире (27 человек), Муроме (25 человек) и Ковров (15 человек).

100-летний юбилей отметят три жительницы региона - во Владимире, Камешково и Петушинском районе. 25 пенсионеров отметят 95-летний юбилей и еще 111 ветеранов - 90-й день рождения.

Сведения о ветеранах, отмечающих такие почтенные юбилеи, собирает владимирское отделение Пенсионного фонда. Собранная информация используется для подготовки персональных поздравлений Президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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