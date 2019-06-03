В Муроме осудят грабителей Дома культуры, которые успели на ворованные деньги купить машину и наркотики

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-03T10:19:14+03:00

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Завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей 1975 и 1989 годов рождения. Мужчины обвиняются в ряде тяжких преступлений, совершенных в Муроме.

По данным пресс-службы УМВД, в феврале текущего года обвиняемые украли полтора миллиона рублей из кассы местного Дворца Культуры. Один из преступников работал во Дворце и знал о крупной сумме в кассе.

Двое заранее разработали план и в ночь на 23 февраля вошли в здание через неэксплуатируемый запасной выход.

В ходе предварительного расследования установлено, что один успел купить автомобиль, оформив его на свою сожительницу, а второй приобрел и хранил у себя наркотики.

Часть похищенных денег - 495 тысяч рублей - была изъята оперативниками.

Уголовные дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU