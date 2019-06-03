Во Владимире запретили парковку на улице Гороховая

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-03T10:14:40+03:00

Машины, которые будут здесь останавливаться, увезут с помощью эвакуатора

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В администрации города, стараясь снизить нагрузку на городские дороги, идут по пути запрета парковок. Вслед за закрытием улицы Диктора Левитана для остановки автотранспорта запрещаются парковка вдоль обочин на улице Гороховой.

Сделано это в целях обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности улицы. Запрещена парковка на участке от улицы Мира до улицы Сакко и Ванцетти. Для этого будут установлены дорожные знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор". Стало быть, если кто-то решит оставить машину, он должен быть готов к тому, что ее увезут на штрафстоянку.

Улица Гороховая действительно всегда переполнена припаркованными по краям дороги машинами. Это связано с тем, что здесь находится центральный офис одного из крупнейших операторов связи.

ИСТОЧНИК KP.RU