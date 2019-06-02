Здоровью девочек, пострадавших при взрыве газа в Муроме, ничего не угрожает

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-02T15:52:22+03:00

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2 июня на совещании по вопросам расселения подъезда дома, в котором произошел взрыв бытового газа в Муроме, главный врач местной районной больницы сообщила, что здоровью девочек из смежной квартиры ничего не угрожает. Девочки – сестры шести и четырех лет. У старшей – ушибы лица, полученные при падении на нее игрушек с полки. Младшая сильно испугалась взрыва.

Также стало известно, что девочки живут в смежной со взорвавшейся квартирой в соседнем подъезде.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в квартире № 8 дома № 1 по улице Кленовой (пятиэтажная панелька) в 9.35. В квартире, где произошел взрыв, спасатели нашли 25-летнего молодого человека, у которого ожоги более 50% поверхности тела. Сейчас мужчина находится в реанимации.

ИСТОЧНИК KP.RU