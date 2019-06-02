2019-06-02T15:38:52+03:00
Происшествия

Подъезд муромского дома, в котором произошел взрыв газа, будет расселен

Две семьи перебрались в гостиницу, остальные решили перебраться к родственникам
Сергей МОРКОВКИН
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Алексей Конышев, Владимир Сипягин и Евгений РычковАлексей Конышев, Владимир Сипягин и Евгений РычковФото: Администрация Владимирской области
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2 июня около 15.00 в Муроме состоялось совещание по вопросу расселения подъезда дома, к котором произошел взрыв, с участием губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, главы округа Мурома Евгения Рычкова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Алексея Конышева. По словам Евгения Рычкова, квартиры подъезда, в котором произошел взрыв, временно расселены. Две семьи перебрались в гостиницы, остальные предпочли пожить у родственников или снять жилье. Дом оцеплен нарядом полиции, который будет следить за сохранностью имущества семей.

Остальные подъезды дома, по заключению экспертов, пригодны для проживания. Газ в них подадут завтра, когда будет готово письменное заключение экспертизы. Электричество, воду и канализацию в оставшихся подъездах не отключали.

В совещании также приняли участие руководитель ГЖИ Елена Андреева, директор департамента ЖКХ администрации Владимирской области Илья Потапов, представители СУ СК России, прокуратуры, МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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