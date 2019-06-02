Губернатор Владимирской области отправился в Муром

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-02T14:23:22+03:00

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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин был вынужден прервать поездку с лидером партии ЛДПР по северо-западной части региона и отправиться из Александрова в Муроме, где в квартире жилой пятиэтажки произошел взрыв бытового газа.

На данный момент известно от троих пострадавших от взрыва. Это 25-летний молодой человек, который с ожогами более 50% поверхности тела находится в реанимации местной муромской больницы. Также пострадали девочки из соседней квартиры. На одну из них упала полка с игрушками, другая сильно испугалась и получила психологическую травму.

Взрыв бытового газа произошел 2 июня в панельном доме № 1 по улице Кленовой. Хлопок произошел в квартире на третьем этаже. Взрыв был таким сильным, что стекла выбило в квартирах с первого по четвертый этажи, а у балкона на третьем этаже повредилась металлическая ограда. Региональный Следственный комитет проводит проверку и устанавливает причины происшествия. Прокуратура проводит проверку эксплуатации газового оборудования в доме. На месте взрыва также побивал глава округа Муром Евгений Рычков.

ИСТОЧНИК KP.RU