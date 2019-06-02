На деревенской дискотеке в Меленковском районе парень зарезал 14-летнего подростка
2 июня около часа ночи в селе Денятино рядом с местным клубом произошло убийство. Приезжий из Мурома 20-летний молодой человек зарезал 14-летнего подростка из соседнего села. Как сообщили в пресс-службе УМВД, подозреваемый был задержан по "горячим следам".Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело.
По данным следствия, между приезжим парнем и подростком произошел конфликт. Разбираться молодые люди вышли на улицу, завязалась драка, в ходе которой муромлянин ударил подростка ножом. 14-летний сельчанин умер на месте преступления.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, собираются характеризующие материалы.
ИСТОЧНИК KP.RU