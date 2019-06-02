2019-06-02T12:20:50+03:00
Происшествия

В Муроме в квартире пятиэтажной панельки произошел взрыв газа

Пострадали три человека, двое из них – дети
Артём Черепанов
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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2 июня в 9.35 в квартире № 8 на третьем этаже дома № 1 (пятиэтажный панельный дом) по улице Кленовой в Муроме произошел взрыв газа. Взрывной волной выбило стекла в стояке на четырех этажах. По данным ГУ МЧС по Владимирской области, площадь повреждения составила 70 квадратных метров.

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Во время пожара спасателям пришлось эвакуировать 20 жителей соседних квартир. От взрыва пострадали трое человек, двое из которых – дети. Все они доставлены в местную больницу. Погибших нет.

К ликвидации последствий происшествия привлекается 57 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека, 7 единиц техники.

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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