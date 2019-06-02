В Муроме в квартире пятиэтажной панельки произошел взрыв газа

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-02T12:20:50+03:00

Пострадали три человека, двое из них – дети

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2 июня в 9.35 в квартире № 8 на третьем этаже дома № 1 (пятиэтажный панельный дом) по улице Кленовой в Муроме произошел взрыв газа. Взрывной волной выбило стекла в стояке на четырех этажах. По данным ГУ МЧС по Владимирской области, площадь повреждения составила 70 квадратных метров.

Во время пожара спасателям пришлось эвакуировать 20 жителей соседних квартир. От взрыва пострадали трое человек, двое из которых – дети. Все они доставлены в местную больницу. Погибших нет.

К ликвидации последствий происшествия привлекается 57 человек, 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека, 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU