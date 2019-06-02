Губернатор Владимирской области предложил перенести дворец бракосочетаний в «восьмисотку»
1 июня губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился с директором «Центрального парка культуры и отдыха» города Владимира Олегом Кузьменко и обсудил с ним идею перенести городской дворец бракосочетания на территорию парка. Об этом сообщается на странице главы региона Вконтакте.
По словам губернатора, сейчас путь молодой семьи во Владимире «начинается, извините за двусмысленность, с Пекинки» . Глава региона отметил, что молодым зачастую приходится уезжать за город, чтобы прогуляться и сделать хорошие свадебные фотографии.
«По-моему, такой Дворец бракосочетания, как у нас во Владимире, — это неуважение к институту семьи» - передает слова губернатора пост в социальной сети.
Олег Кузьменко оценил идею главы региона. Теперь Владимир Сипягин планирует обсудить вопрос переезда дворца бракосочетаний с сити-менеджером Андреем Шохиным.
Отметим, идея перенести дворец бракосочетания в «восьмисотку» обсуждался и ранее, но дальше разговоров дело не пошло.
Владимирский дворец бракосочетаний на улице Растопчина построен в 1982 году. Находится в районе панельных многоэтажек. Интерьер «ЗАГСа» украшает мозаика в духе соцреализма.
ИСТОЧНИК KP.RU