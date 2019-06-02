Житель Вязников отравился угарным газом на пожаре
Сейчас он находится в больнице
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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1 июня в 19.53 в доме № 58 по улице Ленина загорелась одна из квартир двухэтажного дома. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области, площадь пожара составила 0,5 квадратных метров.
Из квартиры спасатели вынесли 46-летнего мужчину, отравившегося угарным газом. Сейчас он находится в местной больнице.
Пожар тушили шесть человек, использовалось две единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU