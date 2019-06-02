2019-06-02T10:25:37+03:00
Общество

Благоустройство сквера в Вязниках обойдется в 12 миллионов рублей

В его центре будет стоять памятник поэту Алексею Фатьянову
Артём Черепанов
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Благоустройство сквера у музея «Песни XX века» обойдется в 12 миллионов рублей. Проект выставлен на торги, работы должны быть завершены к концу лета.

В центре сквера установят памятник поэту-песеннику Алексею Фатьянову, вокруг поставят 10 скамеек, вокруг сквера высадят кустарники.

Вязники – родной город знаменитого поэта Алексея Фатьянова, автора песен военных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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