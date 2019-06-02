Команда Андрея Шохина обыграла команду администрации Владимирской области в футбол

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-02T09:54:12+03:00

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1 июня в день защиты детей перед финалом Лиги Чемпионов УЕФА на стадионе «Лыбедь» прошел турнир между командами «Сбербанка», мэрии Владимира и администрации Владимирской области. В финале встретились команды муниципальных и государственных служащих. Перед этим они обыграли банкиров.

Финальный матч закончился со счетом 5:5. Голами в составе команды администрации города Владимира отличились сити-менеджер Андрей Шохин и председатель городской общественной палаты Федор Лавров. Кто забивал в составе команды соперника, пресс-служба администрации города Владимира не сообщает.

Исход противостояния решила серия пенальти, которую мэрия выиграла со счетом 3:2.

«Подводя итоги турнира, глава администрации города Владимира Андрей Шохин заметил, что футбол - командный вид спорта, убедительно доказывающий, что спортивные задачи, как и рабочие, лучше решать вместе. А его предложение сделать такие товарищеские турниры традиционными с энтузиазмом поддержал Андрей Черкашин, управляющий Владимирским отделением ПАО «Сбербанк», организовавшим эту встречу», - сообщает пресс-служба администрации города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU