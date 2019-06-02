Во дворе Владимирской областной детской больницы появилась детская площадка

СЕГОДНЯ 09:42 2019-06-02T09:44:57+03:00

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Во дворе ОДКБ Владимирской области на улице Добросельской появилась детская площадка. Ее установили на деньги депутата Госдумы от Владимирской области Григория Аникеева. Об этом сообщает сайт детской больницы.

Отметим, что жители Владимира жаловались губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину на то, что дворе больницы негде посидеть.

Областная детская больница была построена в 1977 году на средства горожан, собранных во время субботника.

ИСТОЧНИК KP.RU