Во Владимире прошел «Зеленый Марафон»

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-01T14:36:49+03:00

В течении всего дня на Театральной площади организован настоящий праздник для детей

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1 июня по всей стране отмечается День защиты детей. В честь этого праздника в городе проходят разнообразные развлекательные, познавательные и спортивные программы.

Центральной площадкой праздника стала Театральная площадь, где с 10 часов утра начались забеги «Зеленого Марафона» Сбербанка, проходящие в 67 городах России. Участникам марафона предстояло пробежать на выбор одну из трех дистанций. Самые маленькие — дети 6-9 лет и 10-13 лет — бежали 420 км, или 1/100 классической марафонской дистанции. Также 420 метров преодолели участники инклюзивного детского и взрослого забегов. А более подготовленные бегуны соревновались на дистанциях 4,2 и 10 км

На целый день все на той же Театральной площади развернулся детский городок с интерактивными зонами. До 16.00 десь продолжаются детские программы, организованные партнерами мероприятия: различные квесты, игровые площадки, мастер-классы и конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU