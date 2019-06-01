На Владимир идет гроза с градом
Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду
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Владимирские синоптики предупреждают об ухудшении погоды. Днем 1-го июня ожидается гроза с дождем, в отдельных районах град. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
Неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением рекламных щитов и других конструкций, падением деревьев, ДТП.
При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).
ИСТОЧНИК KP.RU