В 2018 году во Владимирской области не нашли 32 пропавших ребенка

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-01T13:08:03+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области активно сотрудничает с поисковыми отрядами «Лиза Алерт», «Поиск пропавших детей» и другими. Ведь много раз добровольческие спасательные отряды на деле доказывали свою эффективность и нужность.

В 2018 году всего в правоохранительные органы поступили сообщения о безвестном исчезновении более 21 тысячи детей. Следователи провели 13 840 проверок. К счастью, в подавляющем большинстве случаев местонахождение пропавших малышей и подростков устанавливают в течение первых суток или даже нескольких часов после самовольного ухода из семьи либо социального учреждения.

Из пропавших в прошлом году до настоящего времени остаются ненайденными 32 ребенка. Еще 29 несовершеннолетних погибли в результате совершения преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU