Больше 900 жителей Владимирской области пострадали от клещей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-01T12:02:44+03:00

Только за неделю в больницу обратилось 229 человек

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За минувшую неделю в больницы и поликлиники Владимирской области обратилось 229 человек, среди которых 67 детей. Всех их укусили клещи. К счастью, инфекцию вирусного энцефалита не выявили.

Специалисты исследовали 169 клещей, снятых с людей, и не нашли у насекомых опасное для человека заболевание.

Всего с начала сезона активности клещей к врачу обратились 902 жителя региона. Максимальное количество обращений зарегистрировали во Владимире, в Вязниковском и Ковровском районах.

В Роспотребнадзоре сообщают, что Владимирская область не входит в число эндемичных районов по клещевому энцефалиту, однако опасность может подстерегать в соседних регионах - в Ивановской, Ярославской и Нижегородской областях, а также в Подмосковье.

Для обработки одежды специалисты рекомендуют специальные средства, отпугивающие клещей, например, «Рефтамид», «Медифокс-антиклещ», «Капкан-преграда», «Таежный».

Обязательно осматривайте на наличие клещей домашних любимцев, которых берете с собой на природу, не заносите в домой лесные цветы. Регулярно проводите осмотры одежды, головы и открытых участков тела.

В случае присасывания клеща важно максимально быстро его удалить и обратиться в больницу. Снимать насекомое следует осторожно, чтобы не оборвать его хоботок. Место укуса обязательно продезинфицируйте. После извлечения клеща вымойте руки с мылом.

Снятого клеща принимают на исследование в лабораторию особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области по адресу: Владимир, улица Токарева, дом 5, кабинет №8, с 9:00 до 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU