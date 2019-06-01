В 2018 году во Владимирской области произошло 20642 преступления против детей

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-01T10:32:53+03:00

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Следственный комитет России по Владимирской области подготовил статистику ко Дню защиты детей. По информации главы пресс-службы Ирины Мининой, в 2018 году следователи возбудили 20642 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, что на 3,5% меньше, чем в 2017 году.

Большая часть — преступления полового характера, такие как изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста — таких дел в СледКоме обработали 6417.

Кроме того, несмотря на ежегодное снижение числа преступлений против детей, в последнее время стало модно их грабить. 955 уголовных дел о расграблении несовершеннолетних были направлены в суд. Вместе с этим за год во Владимирской области было зафиксировано 419 истязаний, 276 нанесений тяжкого вреда здоровью и 277 убийств.

ИСТОЧНИК KP.RU