В Суздале пройдет гастрономический фестиваль
1 июня во Владимирской области стартует программа мобильных фестивалей региональной кухни.
Акцент будет сделан на блюда региональной кухни – аутентичные и современные –готовящиеся на базе локальных продуктов. Сервис также предполагает удобный поиск открытых для посещения мест производства региональных продуктов, ферм и винодельческих хозяйств, где, в том числе, можно купить гастрономические сувениры и специалитеты.
В первый день лета однодневный мобильный фестиваль в Суздале охватит практически весь город. В самых популярных у туристах фото-точках туристического города № 1 будут работать 8 автофудтраков специальной серии «Гастрономическая карта России».
Команда суздальских рестораторов, отельеров и производителей предложат гостям и жителям города региональные блюда и продукты в формате уличной еды.
ИСТОЧНИК KP.RU