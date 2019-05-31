В Суздале пройдет гастрономический фестиваль

31 Май 21:32 2019-05-31T21:32:34+03:00

В самых популярных у туристах фото-точках туристического города № 1 будут работать 8 автофудтраков

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1 июня во Владимирской области стартует программа мобильных фестивалей региональной кухни.

Акцент будет сделан на блюда региональной кухни – аутентичные и современные –готовящиеся на базе локальных продуктов. Сервис также предполагает удобный поиск открытых для посещения мест производства региональных продуктов, ферм и винодельческих хозяйств, где, в том числе, можно купить гастрономические сувениры и специалитеты.

В первый день лета однодневный мобильный фестиваль в Суздале охватит практически весь город. В самых популярных у туристах фото-точках туристического города № 1 будут работать 8 автофудтраков специальной серии «Гастрономическая карта России».

Команда суздальских рестораторов, отельеров и производителей предложат гостям и жителям города региональные блюда и продукты в формате уличной еды.

ИСТОЧНИК KP.RU