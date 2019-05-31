2019-05-31T21:08:56+03:00
Звезды

В Суздале пройдет концерт мужской капеллы "Благовест"

Музыканты исполнят народные песни и новые сочинения для мужского хора.
Алексей СУХОВ
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7 июня в 18 часов в Спасо-Преображенском соборе Суздаля состоится концерт мужской капеллы "Благовест".

Основатель и бессменный художественный руководитель коллектива Лев Панкратов в мае отметил свой юбилей.

В 1991 году на основе мужского хора Нижегородского Благовещенского монастыря под руководством Панкратова была создана мужская капелла «Благовест». Певцы продолжают духовно-просветительские традиции Иоанно-Дамаскинского церковно-певческого братства (оно существовало с 1912 по 1917 гг.). Более четверти века музыканты сотрудничают с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником.

На юбилейном концерте «Благовест» порадует слушателей произведениями русской духовной и светской музыки.

Музыканты исполнят народные песни и новые сочинения для мужского хора.

Цена билета - 250 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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