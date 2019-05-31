В Суздале пройдет концерт мужской капеллы "Благовест"
7 июня в 18 часов в Спасо-Преображенском соборе Суздаля состоится концерт мужской капеллы "Благовест".
Основатель и бессменный художественный руководитель коллектива Лев Панкратов в мае отметил свой юбилей.
В 1991 году на основе мужского хора Нижегородского Благовещенского монастыря под руководством Панкратова была создана мужская капелла «Благовест». Певцы продолжают духовно-просветительские традиции Иоанно-Дамаскинского церковно-певческого братства (оно существовало с 1912 по 1917 гг.). Более четверти века музыканты сотрудничают с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником.
На юбилейном концерте «Благовест» порадует слушателей произведениями русской духовной и светской музыки.
Музыканты исполнят народные песни и новые сочинения для мужского хора.
Цена билета - 250 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU