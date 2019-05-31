Владимирцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
10 июня в 16:30 во Владимирской областной научной библиотеке состоится встреча с путешественником и писателем, автором более 50 книг Антоном Кротовым.
На встрече Антон расскажет, как он перезимовал в самых необычных местах планеты. Вместе с ним выступит владимирец Иван Макридин, тоже зимовавший пару месяцев на Шри-Ланке.
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Путешественники покажут фотографии, карты, монеты различных стран, книги, ответят на вопросы, объяснят планы на дальнейшие путешествия и слёты. Расскажут всем желающим, как путешествовать по всему миру, не затрачивая денег больше, чем на обычную жизнь, как общаться с людьми в разных странах и что нужно для того, чтобы такие путешествия доставляли радость.
ИСТОЧНИК KP.RU