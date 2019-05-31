2019-05-31T21:02:40+03:00
Общество

Владимирцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым

Он расскажет, как он перезимовал в самых необычных местах планеты
Алексей СУХОВ
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10 июня в 16:30 во Владимирской областной научной библиотеке состоится встреча с путешественником и писателем, автором более 50 книг Антоном Кротовым.

На встрече Антон расскажет, как он перезимовал в самых необычных местах планеты. Вместе с ним выступит владимирец Иван Макридин, тоже зимовавший пару месяцев на Шри-Ланке.

Дом для всех на Шри-Ланке, где счастливо и интересно пожили более 80 путешественников весной 2019 года... Мальдивы: как поехать на Мальдивские острова, не будучи банкиром или олигархом? Как изменилась Индия за 20 лет? Стоит ли туда ехать и как именно?

Путешественники покажут фотографии, карты, монеты различных стран, книги, ответят на вопросы, объяснят планы на дальнейшие путешествия и слёты. Расскажут всем желающим, как путешествовать по всему миру, не затрачивая денег больше, чем на обычную жизнь, как общаться с людьми в разных странах и что нужно для того, чтобы такие путешествия доставляли радость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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