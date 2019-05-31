В Петушках осудят наркодилера
Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Петушки. Его обвинили в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в крупном размере.
Полицейские задержали его еще в 2017 году в Петушках. У него нашли свертки с порошкообразным веществом светло-кремового цвета. Это был героин массой 7 граммов.
По данным УМВД, молодой человек был курьером. В его обязанности входила организация сбыта наркотиков путем так называемых «тайников-закладок».
Оптовые партии героина обвиняемый покупал в соседнем регионе и доставлял в Петушки. На период следствия мужчина находился под стражей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU