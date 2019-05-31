2019-05-31T17:39:38+03:00
Происшествия

В Петушках осудят наркодилера

У мужчины нашли свертки с героином
Валерия Рудометова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Петушки. Его обвинили в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков в крупном размере.

Полицейские задержали его еще в 2017 году в Петушках. У него нашли свертки с порошкообразным веществом светло-кремового цвета. Это был героин массой 7 граммов.

По данным УМВД, молодой человек был курьером. В его обязанности входила организация сбыта наркотиков путем так называемых «тайников-закладок».

Оптовые партии героина обвиняемый покупал в соседнем регионе и доставлял в Петушки. На период следствия мужчина находился под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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