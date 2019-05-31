На улице Батурина откроется сезонный овощной рынок

СЕГОДНЯ 16:32 2019-05-31T16:32:02+03:00

Он будет находиться на парковке напротив бывшей автостанции

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3 июня на парковке напротив бывшей автостанции на улице Батурина откроется выставка-ярмарка "Сезонные фрукты и овощи". Она будет действовать до 31 октября.

Организатором сезонного рынка как обычно выступит МУП "Владимирский центральный рынок". Проверять продукты будет Россельхознадзор и Центр ветеринарии Владимирской области. За общественным порядком проследит полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU