Транспортный карты во Владимире начнут выдавать в офисах МФЦ

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-31T16:17:51+03:00

Ограничение по количеству поездок пока не планируется

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Транспортные карты во Владимире начнут выдавать не только в офисе компании "Владикард", но и в офисах МФЦ. Там они появятся к середине июня.

Транспортные карты выдаются бесплатно, для их получения нужно предъявить документ, удостоверяющий право на льготный проезд, паспорт с владимирской пропиской и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Привычные бумажные месячные проездные также продолжат действовать.

Пресс-служба администрации города Владимира отмечает, что ограничение на количество поездок по транспортной карте на данный момент вводить не планируется.

ИСТОЧНИК KP.RU