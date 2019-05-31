Транспортный карты во Владимире начнут выдавать в офисах МФЦ
Ограничение по количеству поездок пока не планируется
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Транспортные карты во Владимире начнут выдавать не только в офисе компании "Владикард", но и в офисах МФЦ. Там они появятся к середине июня.
Транспортные карты выдаются бесплатно, для их получения нужно предъявить документ, удостоверяющий право на льготный проезд, паспорт с владимирской пропиской и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. Привычные бумажные месячные проездные также продолжат действовать.
Пресс-служба администрации города Владимира отмечает, что ограничение на количество поездок по транспортной карте на данный момент вводить не планируется.
ИСТОЧНИК KP.RU