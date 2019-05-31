В фонды Владимиро-Суздальского музея-заповедника поступила печать, которая исчезала на 50 лет

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-31T14:37:45+03:00

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Среди вещей, отобранных фондово-закупочной комиссией, следует отметить Журнал Русского физико-химического общества, где в томах X, XXVI, XXVIII напечатаны статьи Александра Столетова –выдающегося физика, уроженца Владимира.

Интересная история связана с еще одним предметом, поступившим в музей. Это – печать эвакогоспиталя №1890, который во время Великой Отечественной войны находился в городе Владимире с июня 1942 по октябрь 1943 года. Печать исчезла на 50 лет! Только спустя полвека она была обнаружена жителем города на придомовой территории.

Среди поступлений периода Первой мировой войны - художественно оформленный конверт для письма с изображениями сцен фронтовой жизни. Аналогов этому конверту пока не выявлено. Потому предмет этот является поистине уникальным.

Стоит отметить и значительное пополнение комплекса предметов Павла Шмакова – выдающегося ученого и изобретателя в области теле- и радиовещания, Героя Социалистического труда, уроженца села Сновицы.

ИСТОЧНИК KP.RU