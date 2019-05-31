Рисунки детей из Владимирской области представили в Музее Победы

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-31T14:28:44+03:00

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30 мая в Москве, в Музее Победы, открылась выставка «Дети рисуют мир». Здесь представлено более 300 работ, выполненных в разной технике – акварель, гуашь, карандаши. Свои рисунки прислали и ребята из города воинской славы – города Коврова.

Экспозиция организована при участии Союза городов воинской славы, Российского военно-исторического общества, Фонда поддержки Героев Советского Союза участников Великой Отечественной войны «Звезда». В 2017 году 16 работ, присланных на конкурс, совершили путешествие вокруг земли на Международной космической станции вместе с членами экипажа 52-й экспедиции МКС Сергеем Рязанским и Федором Юрчихиным.

«Выставка «Дети рисуют мир» – это подтверждение того, что вы помните подвиги наших отцов, дедов, прадедов. Вы рисуете этот мир так, как его представляете, как хотели бы жить – мирно и спокойно», – обратился к участникам церемонии открытия заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин.

С приближающимся детским праздником ребят поздравили и пожелали им успехов Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Сергей Нефёдов и другие почётные гости.

ИСТОЧНИК KP.RU