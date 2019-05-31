2019-05-31T14:18:36+03:00
Общество

Во Владимирской области клещевой энецефалит не выявлен

Всего с начала года в регионе с укусами клещей в больницы обратились 902 человека
Артём Черепанов
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Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что по данным на 30 мая за прошедшую неделю в регионе с укусами клещей в больницы обратилось 229 человек (с начала года - 902). Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии лабораторно исследовали 169 клещей, снятых с людей, и не выявили антиген вируса клещевого энцефалита.

Всего с начала сезона активности клещей в медицинские организации региона обратились 902 человека. Максимальное количество обращений отмечается во Владимире, а также в Ковровском, Вязниковском и Гороховецком районах.

В случае присасывания клеща необходимо максимально быстро его удалить и обратиться в медицинскую организацию. Снимать клеща следует осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Место укуса нужно продезинфицировать. После извлечения клеща тщательно вымойте руки с мылом.

Снятого клеща можно доставить на исследование в лабораторию особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, 5, каб. №8. Приём осуществляется с 9.00 до 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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