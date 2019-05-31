Глава администрации Киржачского района приостановил членство в "Единой России"
Михаил Горин состоял в партии с 2002 года
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Глава администрации Киржачского района Михаил Горин принял решение приостановить членство в партии "Единая Россия", в которой состоял с 2002 года. Свое решение он поясняет историей противостояния жителей района со строительством мусорного полигона в Филипповском. Глава района считает, что эта борьба излишне политизирована, потому временно приостанавливает свое членство в крупнейшей российской политической партии.
Отметим, что 8 июня в 12.00 в Киржаче пройдет митинг за отставку Михаила Горина.
ИСТОЧНИК KP.RU