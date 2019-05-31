2019-05-31T11:06:57+03:00
Происшествия

Уничтоженные кольчугинские террористы получали инструкции из-за рубежа

А один из них спонсировал бандформирования
Артём Черепанов
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УФСБ по Владимирской области сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении двух жителей Кольчугино, убитых в ходе спецоперации 22 мая. Пресс-служба ведомства сообщает, что оба кольчугинца (о том, что этом были выходцы из других стран, не сообщается) через интернет связались с членом международной террористической организации (ее название не уточняется), находящимся за рубежом, и получили инструкции о том, как устроить теракт.

Все необходимое для создания взрывного устройства уничтоженные террористы незаконно купили в Кольчугине. Кроме того, один из террористов неоднократно спонсировал международную террористическую организацию.

Уголовные дела возбуждены по ч.1 ст.30 и п. «а» ч.2 ст.205 УК (Приготовление к совершению террористического акта группой лиц) и ч.1.1 ст.205.1 (Содействие террористической деятельности)

Напомним, 22 мая ночью в ходе спецоперации были уничтожены двое готовивших теракт боевиков. Жителей соседних домов эвакуировали, потерь среди бойцов спецназа нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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