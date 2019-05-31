Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении родителей погибшего младенца

СЕГОДНЯ 10:58 2019-05-31T10:58:04+03:00

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Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности 6-месячной девочки из города Владимира. Как сообщалось ранее, ребенок жил с родителями. По их словам, днем 27 мая, после кормления новорожденную положили в детскую кроватку, а примерно через 20 минут мама обнаружила дочку без признаков жизни.

Следователи СК России выяснили, что семья проживает в четырехкомнатной квартире вместе с 12 кошками и собаками, от чего в помещении стоит едкий запах фикалий. В таких условиях с родителями проживали двое детей — 3-летний мальчик и новорожденная девочка.

На данный момент установить точную причину смерти младенца не удалось, но следователи зафиксировали обстановку в квартире. Ко всему прочему, отец двоих детей не работает и ранее неоднократно судим.

Трехлетний мальчик был передан в детский дом. Органы опеки собирают материалы на семью погибшей 6-месячной девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU